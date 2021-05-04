«صباح الخير يا مصر» يستعرض جهود الداخلية في استهداف الجرائم التموينية

الجرائم التموينية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، بيان وزارة الداخلية، التي أعلنت فيه بالأمس، ضبط قرابة 10 أطنان أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي لثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بكفر الشيخ والقليوبية.



وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 6.5 طن ياميش رمضان غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية ومحل دون تراخيص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

و ضبطت الإدارة 10.5 طن دهون حيوانية ومقطعات دواجن ولحوم وأسماك مجمدة جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمي لـ3 ثلاجات غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة وبمخزنين تابعين لمطعمين بالجيزة وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

كما نجحت في ضبط ما يقارب 6 أطنان أرز ومكرونة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل ومخزن غير مرخصين لتجارة السلع الغذائية بمحافظتي الشرقية والمنوفية.

و تمكنت من ضبط ما يقارب من 24 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع ومحل غير مرخصين لإنتاج وتعبئة التجارة في المخصبات الزراعية بمحافظة المنوفية وبمحل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

