مصر تساند دول العالم خلال جائحة كورونا.. فيديو

مصر تقدم مساعدات طبية لعديد من دول العالم

أذاع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر تساند دول العالم خلال جائحة كورونا»، بعد تفشي الموجة الثالثة من جائحة كورونا في بلدان العالم بادرت مصر بالمساندة و الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة، في تلك المحنة التي تمر بها دول العالم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، أنه منذ أيام قليلة قامت مصر بإرسال شحنات طبية لدولة ليبيا،من خلال طائرة شحن كبيرة محملة بالمساعدات الطبية إلى مطار بنينا الدولي شرقي البلاد لمواجهة الازمة ولم تكن تلك المساعدة الأولى لمصر التي تقدمها لليبيا، حيث سبق وأن أرسلت طائرتين محملتين بكميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا وهو الأمر الذي تكرر أيضا مع دولة لبنان.

وبحسب ما جاء في التقرير، إن القيادة السياسية أمرت بإرسال مساعدات طبية لدعم دولة الكونغو الديموقراطية الشقيقة، تزامنًا مع زيادة أعداد الإصابات فيها وارتفاع مؤشر الوفيات، وفي استجابة سريعة وعاجلة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إرسال 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى دولة الهند للتصدي لفيروس كورونا.



كما أرسلت مصر مساعدات طبية ووقائية لكل من الصين وإيطاليا في بداية الجائحة بالإضافة إلى إرسال المساعدات لعدد من الدول العربية والأفريقية.