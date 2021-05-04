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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق المعاهدة "السويس - الإسماعيلية" والكباري الجديدة

صدى البلد

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اليوم /الثلاثاء/، مشروع تطوير طريق المُعاهدة (السويس/ الإسماعيلية)، والذي يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، حيث يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 متر أسفلتي ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه، وذلك بإجمالي تكلفة 1.57 مليار جنيه. 


وأكد وزير النقل ، خلال تفقده قطاعات الطريق المختلفة، ضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام وفقا للموعد المخطط، وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية تطويره في المساهمة في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان على الطريق الذي يربط بين مدينتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي. 


وشدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مختلف مواقع العمل، خاصة وأن صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل. 


على صعيد متصل، تفقد وزير النقل أعمال إنشاء عدد 2 كوبري علوي، الأول مشروع (كوبري جنيفة) تقاطع طريق امتداد جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، حيث يهدف الكوبري إلى حل التقاطعات السطحية مع نفق الشهيد وربط طريق جنيفة مع طريق المعاهدة ويبلغ إجمالي طول الكوبري 850 مترا باتجاهين مروريين وبعرض 26 مترا لكل اتجاه بتكلفة 140 مليون جنيه، والذي بلغت نسبة تنفيذه 99% لأعمال الكباري، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 75%.


والمشروع الثاني، هو إنشاء كوبري (المعاهدة) بتقاطع المعاهدة مع امتداد طريق جنيفة ويبلغ إجمالي طول الكوبري 550 مترا باتجاهين مروريين وبعرض 23 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الكباري 99%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 50%. 
وأكد وزير النقل أهمية تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذه الكباري .. مشيرا إلى أن إنشاء هذه الكباري يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وفي إطار خطة وزارة النقل لتيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية.
 

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