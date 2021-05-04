نموذج نسائي ملهم.. أول سيدة تتولى رئاسة لجنة الترقيات بطب المنوفية

الدكتورة هالة محفوظ

قالت الدكتورة هالة محفوظ بدران رئيسة لجنة الترقيات لدرجات الأستاذية في طب القلب بالمنوفية، إن اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس جرى إنشاؤها منذ أكثر عن 40 عاما وتتغير كل 3 أعوام، لافتة إلى ان قواعد الترقيات تتغير إلى الأفضل.

وأضافت محفوظ في تصريحات عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر أن لجنة الترقيات هى لجنة يمثلها علماء مصر الأجلاء في مختلف الأفرع، ودورهم تقييم الإنتاج العلمي بالبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس، ودورهم الحقيقي هو البحث العلمي والمنافسة على المستوى العالمي في المجالات العلمية المختلفة.



وتابعت" هذه اللجان تساهم في تطوير البحث العلمي من خلال قواعد مهمة للبحوث العلمية وتحاول ان تعلي من شأنها في الجامعات والمعاهد المصرية".

ولفتت رئيسة لجنة الترقيات لدرجات الأستاذية في طب القلب بمحافظة المنوفية، إلى أن الكفاءة هو أهم معايير اختيار أعضاء هذه اللجان، و أن هناك نقلة نوعية في اختيار الإدارات، حيث انها لا تستند إلى الجنس أو النوع؛ لذلك فإنها تتولى منصبها بالرغم من وجود علماء في مصر وبخاصة في أمراض القلب لهم إنتاج علمي كبير، موضحة أن النشر العلمي الدولي والموضوعية من أهم معايير الاختيار أيضا.



واسترسلت الدكتورة هالة محفوظ بدران حديثها وقالت أن أسرتها تدعمهما طوال الوقت، وهو ما يجعلها ملتزمة، موضحةً أن زوجها يدعمها وهو أستاذ أمراض أنف وأذن وحنجرة ورئيس القسم في طنطا، إذ أن التقارب العلمي بين الزوجين امر مهم للغاية من أجل استمرار نجاحهما.