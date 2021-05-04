النقاب لم يمنعني من الفن وجوزي شجعني .. فنانة تبدع في الرسم بالفم بعد 15 عاماً من التوقف ..فيديو

تعتبر مصر من المجتمعات الشرقية، التي كثيراً ما تتحكم في المرأة بسبب العادات والتقاليد التي تحكمهم ، وتزداد القيود مع المرأة الملتزمة بالقواعد الدينة ، كما أن هناك بعض الأفكار التي يقتنع بها البعض بأن المرأة المنتقبة يحرم عليها ممارسة هوايتها ولكن مع عصر الانفتاح أصبح هناك التغير في الأفكار السلبية.



ومن هنا رصدت عدسة موقع "صدى البلد" "فادية الحلواني" البالغة من العمر 38 عاماً والتي تخرجت من معهد فني صناعي برغم من حبها في الفن والرسم واستخدام الألوان، وذلك بسبب والدتها التي أختارت لها أن تهتم بقسم الملابس الجاهزه حتي تتعلم صنعه تساعدها في الحياة.



وقالت الحلواني ، إن قسم الملابس الجاهزة عوضها كثيراً عن حرمنها من الرسم ، وذلك بالتعامل مع الألوان والتصميمات ، لافتهً بأنها عملت بالملابس الجاهزة لمدة 15 عام.



ولفتت إلى أن النقاب لم يمنعها من ان تمارس فنها بل قد شجعها الجميع وبالاخص زوجها وأهل بيتها ،حيث أنها بدأت تمارس فن "البورتريهات "منذ ثلاث سنوات بعد أن أتخذت قرار بعودتها الي الرسم



وأشارت إلى أنها حاولت أن تثقل موهبتها بالدورات التدريبية ، كما أنها قد شبهت الرسم بالحياة التي تجعلها تعيش في عالم الخيال المحبب الي قلبها .



ونوهت عن أن الصورة الواحدة تستغرق ثلاثة أيام كما أنها تختلف حسب الرسمة ، وتكلفتها لا تزيد عن 150 جنيه حسب خامة الرسم .



وأختتم أنها بدأت بالرصاص ثم أتجهت الي الفحم ،موكدهً علي أنه أسهل بكثير من الرسم بالرصاص ، كما أنها تشجع كافة الفتيات بممارسة مواهبهم كافه دون أي حرج.