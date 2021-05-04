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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيروس كورونا

لمواجهة كورونا.. إعدام 70 شيشة وتحرير 59 محضر عدم ارتداء الكمامات في البحيرة

حملات علي المقاهى
حملات علي المقاهى والكافيهات والمحال

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين ومتابعة تنفيذ كافة القرارات، بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية فى المواعيد المحددة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد .

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في نفس السياق، نفذت الوحدات المحلية لمدن ومراكز المحافظة حملات لمتابعة مدى إلتزام المقاهي والمحلات التجارية ، بالمواعيد المقررة للغلق ومتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة.

 

أسفرت الحملات عن ضبط 70 شيشة وتحرير 59 محضر عدم إرتداء الكمامات وغلق مقهي وتحرير ٦ انذارات والتى تمثلت فى الآتي :-

 

- تم ضبط ٤٦ شيشة وتحرير ١٢ محضر عدم إرتداء الكمامات وغلق مقهي لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية وتقديم الشيشة للمواطنين بمركز أبو المطامير.

 

- تم تحرير 17 غرامة عدم ارتداء كمامة والتحفظ على 13 شيشة بنطاق المدينة وقرى خربتا وبيبان والنقيدي وصفط العنب وعزبة المأمور وعزبة عيسي بمركز كوم حمادة.

 

- ضبط ١١ شيشة وتحرير ٦ انذارات مخالفات  للاشتراطات البيئية و ٣٠ محضر عدم ارتداء كمامه بدمنهور.

محافظ البحيرة محاضر عدم ارتداء كمامه لمواجهة الكورونا فيروس كورونا حملات مرورية علي المقاهى البحيرة

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