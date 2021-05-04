مصرع وإصابة 3 أشخاص فى القليوبية خلال التنقيب عن آثار

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في أرض زراعية بقرية أجهور الكبرى في طوخ بمحافظة القليوبية إثر انهيار حفرة عليهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة اثنين وإصابة ثالث في قرية أجهور الكبرى أثناء التنقيب عن الآثار وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية.

وتبين أنه أثناء حفر وتنقيب 3 أشخاص عن الآثار في أرض زراعية جهزوا حفرة بعمق 7 متر ما أدى إلى انهيارها عليهم.

وتمكنت القوات من انتشال جثتين ومصاب وتحفظت الأجهزة الأمنية على المكان وتم استدعاء لجنة من الوحدة المحلية بالقرية ومجلس مدينة طوخ لفحص المكان تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى تمكنت الحماية المدينة بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل التهم محتويات شقة بالكامل في قرية إمياي دون خسائر في الأرواح.

تلقى مامور مركز طوخ بلاغا بنشوب حريق بشقة بالدور الأول بناحية قرية إمياي التابعة للوحدة المحلية بالعمار الكبرى.

تم الدفع بسيارتي إطفاء سيارة من العمار الكبرى وسيارة من بلتان وتبين نشوب الحريق فى شقة ملك “م .ر أ” وتمت السيطرة على الحريق الذى التهم محتويات الشقة دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

و تم التحفظ على مكان الحريق وندب المعمل الجنائى لفحصه ومعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق شب فى سياج حديقة بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بسور جنينة بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ حيث تم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.