أخبار التوك شو| أسعار الذهب ودرجات الحرارة اليوم.. وصحة سوهاج : تكثيف أعداد مراكز التطعيم بلقاح كورونا

أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات المهمة، خلال الساعات الماضية، نرصد في التقرير التالي أبرز تلك الموضوعات.

أسعار الذهب في مصر اليوم 4-5-2021.. فيديو



عرضت فضائية دى أم سى ، ببرنامج 8 الصبح ، بياناً مفصلا ً بأسعار الذهب .



بدء تلقى طلبات رخص البناء بـ 27 مركزا بالاشتراطات الجديدة.. اليوم



علق الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، على بدء تلقى طلبات رخص البناء بـ27 مركزا ومدينة وفقا للاشتراطات الجديدة اليوم، قائلا إنه تم اختيار مركز واحد بكل محافظة لتوثيق تلك الاشتراطات.



طقس اليوم الثلاثاء.. شديد الحرارة على القاهرة والعظمى 40



عرض برنامج «صباحنا مصري» المذاع عبر القناة المصرية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-5-2021 إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحارا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



مصر تساند دول العالم خلال جائحة كورونا.. فيديو



أذاع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر تساند دول العالم خلال جائحة كورونا»، بعد تفشي الموجة الثالثة من جائحة كورونا في بلدان العالم بادرت مصر بالمساندة و الدعم والتضامن مع الدول الصديقة والشقيقة، في تلك المحنة التي تمر بها دول العالم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



المواطن لا يتكلف بأى شيء.. مستشفى دنشال بالبحيرة: 300 حالة يوميا يتلقون تطعيمات ضد كورونا



قال الدكتور وجيه الجندى، مدير مستشفى دنشال بالبحيرة، إن الوعى الخاص بالمواطنين بالبحيرة عادى، مشيرا إلى أن المستشفى تتلقى فى حدود ال200 أو ال300 حالة يوميا يتلقون تطعيمات ضد كورونا.



صحة سوهاج : تكثيف أعداد مراكز التطعيم بلقاح كورونا بمدن المحافظة



قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيلة وزارة الصحة والسكان فى سوهاج، إننا الآن فى صدد تكثيف أعداد مراكز اللقاح على مستوى المحافظة، الذي يشمل جميع إداراتها.



شريهان تكشف لقطات من كواليس ظهورها.. شاهد



عرضت فضائية العربية ، ببرنامج صباح العربية ، صورا جديدة للنجمة شريهان عبر حسابها الشخصى ، عرضتها الفنانة عبر موقعها الشخصى إنسجرام ، معلقة عليها بعض الكلمات التحفيزية التي لقيت استحسان وإعجاب الكثير من متابعيها وجمهورها.



نموذج نسائي ملهم.. أول سيدة تتولى رئاسة لجنة الترقيات بطب المنوفية



قالت الدكتورة هالة محفوظ بدران رئيسة لجنة الترقيات لدرجات الأستاذية في طب القلب بالمنوفية، إن اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس جرى إنشاؤها منذ أكثر عن 40 عاما وتتغير كل 3 أعوام، لافتة إلى ان قواعد الترقيات تتغير إلى الأفضل.



المجتمعات العمرانية: إقبال كبير من المواطنين على مشروعات الإسكان بمدن الصعيد الجديدة



كشف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية، تفاصيل الأعمال التى تم تنفيذها في المدن السكنية الجديدة بالصعيد.



ما هي شروط وقيمة زكاة الفطر؟.. عضو الأزهر للفتوى يجيب



قال معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الفطر تعتبر زكاة متعلقة بالأشخاص وليست متعلقة بالمال نفسه،مشيرا إلى أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان حتى لو لم يكن صائما.



كيف يتم تسجيل لقاح كورونا..إدارة أخميم الصحية تجيب



قال فريد السيد، مدير إدارة أخميم الصحية، إن الإدارة تستقبل جميع الراغبين فى تلقى اللقاح، مشيرا إلى أن عليهم التسجيل له عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة المخصص لذلك.

رفع الكفاءة القتالية وتحسين الفعالية.. أكاديمية ناصر تعلق على توقيع عقد توريد 30 طائرة رافال



علق اللواء محمد زكى الألفى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على توقيع مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة رافال، قائلا: إن هذا حدث نتيجة لتلاقي الرؤية السياسية والاستراتيجية بين الدولتين خاصة بالمنطقة العربية والمحيطة.