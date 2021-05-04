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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل منتخب ناشئي وناشئات كرة السلة لكأس العالم للمهارات

صدى البلد

تأهل المنتخب المصري تحت 15 سنة ناشئين وناشئات لكرة السلة إلى بطولة كأس العالم للمهارات الفردية بعد تخطي التصفيات الإفريقية.

وتواجد المنتخب المصري للناشئين في المجموعة الأولى مع الجابون وغينيا والكونغو وتمكن ناشئو الفراعنة من تصدر المجموعة بعد الفوز في الـ 3 مواجهات.

فيما حل المنتخب المصري للناشئات في وصافة المجموعة التي ضمت مدغشقر وغينيا وزيمبابوي بعد الفوز على غينيا وزيمبابوي والخسارة من مدغشقر.

ومن المقرر، أن تقام منافسات كأس العالم التي تأهل لها كلًا من منتخب الناشئين والناشئات في شهر أكتوبر القادم.

ويضم منتخب الناشئين كلًا من ييوسف أبو بكر -عبد الله أحمد محمد - فارس حسام الوكيل - زياد شريف توفيق - محمد طارق خيري - سيف الدين محمود - طارق محمد فتحي - أحمد نضال عبد الرحمن - محمد وائل عبد الحليم - يوسف محمد فتحي - يوسف معتز محمد.

فيما يضم الجهاز الفني كلًا من عمرو أبو الخير مدير فني، مساعد مدرب احمد نجاحي، مدرب عام هيثم كامل، معايشة أشرف الكردي ومحمد فريد، المدير الإداري وليد نجيب، الطبيب وليد عبد الوهاب.

أما منتخب الناشئات فيضم كلًا من " اروي محمد -  جنة عيسى - مايا الجمل-  انجي الغايش -  عائشة محمد - سلمى خضر – هنا حتحوت – شريفة تامر – شهد وليد – لجين أيمن".

ويضم الجهاز الفني كلًا من عماد محمود مدير فني - هاني حسن مساعد مدرب - خالد عياد مدرب عام - هيثم رسلان ومحمود يونس ونهال سعد معايشة - أميرة علام طبيبة فريق - مي وحيد مدير إداري.

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