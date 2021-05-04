"فايزر" تتقدم بتصريح لاستخدام لقاحها الطارئ على الأطفال

أفادت شركة “فايرز”، بأنها ستتقدم إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتصريح للاستخدام الطارئ للقاح كوفيد Covid-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و11 سنة في سبتمبر، حسبما قالت الشركة اليوم، الثلاثاء.

يشار إلى أنه لا تزال دراسة سلامة وفعالية اللقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عامًا مستمرة.

وقال “ألبرت بورلا”، الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، إنه يجري العمل على تقديم التطعيمات للأطفال من 6 أشهر إلى سنتين في الربع الرابع من عام 2021.

ذكر “بورلا”، أن بيانات السلامة للمرحلة الثانية من دراسة فايزر الجارية على النساء الحوامل من المتوقع أن تنتهي بحلول أواخر يوليو أو أوائل أغسطس.

وأضاف إن الشركة تتوقع سماع رد قريبًا على طلبها ليشمل من تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

ونوه مسئول في الحكومة الفيدرالية أمس، الإثنين، بأن إدارة الغذاء والدواء تستعد للسماح بلقاح فايزر لفيروس كورونا لتلك الفئة العمرية بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي للشركة يوم الثلاثاء، إن شركة Pfizer قدمت معلومات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والتي قد تسمح بتخزين لقاح Covid-19 في درجات حرارة الثلاجة القياسية، معتبرًا، إن مثل هذا التغيير يمكن أن يساعد في تبسيط توزيع اللقاح.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer ، ألبرت بورلا ، في اجتماع للأرباح يوم الثلاثاء ، إن الشركة قدمت بيانات جديدة إلى إدارة الغذاء والدواء يوم الجمعة ، وقد تحصل "قريبًا" على تصريح استخدام طارئ للسماح بالتبريد القياسي لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

حاليًا ، يُصرح بتخزين لقاح Pfizer في درجات حرارة شديدة البرودة ، بين -80 و -60 درجة مئوية ، أو في التخزين البارد ، بين -25 و -15 درجة مئوية ، لمدة أقصاها أسبوعين ، مما قد يعقد توزيع اللقاح.

وفقًا لبورلا، فإنه يمكن أن تسمح البيانات الجديدة بتخزين اللقاح في درجات حرارة قياسية ، بين 2 و 8 درجات مئوية ، لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

قال بورلا إن شركة فايزر تعمل على تركيبات إضافية يمكن أن تزيد من وقت تخزين اللقاح في الثلاجات القياسية وفائقة البرودة.