مفتي الديار المصرية: صلاة التراويح سنة وليست واجبة..فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن الصوم إذا أثر حقا في النفوس أعطى دافعا قويا نحو الإنطلاق والبناء والتعمير.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق أن الذكر مطلوب في كل الوقت وخصوصا في الأيام العشر الأواخر من رمضان.

وتابع مفتي الديار المصرية أن صلاة التراويح سنة وليست واجبة مؤكدا انها ليست فرض واجب ادائها.

وأشار علام إلى أن صلاة التراويح التي تؤدي قدر الإستطاع سواء 8 ركعات أو أكثر ومن زاد في عدد الركعات زاد الله من خيره.