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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل قمة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

سان جيرمان امام مان
سان جيرمان امام مان سيتي

أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب حديقة الأمراء، بفوز مانشستر سيتي (2-1)، وسجل الثنائية كل من كيفين دي بروين ورياض محرز، بينما سجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد ماركينيوس.

ويواجه الفائز من مباراة اليوم، الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد، في المباراة النهائية التي ستقام يوم 29 من الشهر الجاري.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي:

إديرسون- ووكر- دياز- ستونز- زينشينكو- فيرناندينيو- جوندوجان- بيرناردو- محرز- فودين- دي بروين.

وأعلن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه، كالآتي:

نافاس- ديالو- كيمبيمبي- ماركينيوس- فلورينزي- فيراتي- هيريرا- باريديس- دي ماريا- نيمار- إيكاري.

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