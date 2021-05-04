بتحب تعمل خلافات كتير.. ريهام سعيد تهاجم هذه الفنانة

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن تفاصيل خلافها مع الفنانة ريم البارودي.



وقالت ريهام سعيد، في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "كلت عيش وملح مع ريم البارودي".

وأضافت ريهام سعيد "أنا وريم البارودي مش شبه بعض خالص، والمضحك أنه لا يوجد سبب للخلاف بيني وبينها".

وتابعت ريهام سعيد "ريم البارودي بتحب الخلافات، وقبل كده كان هناك خلافات بين ريم البارودي وفنانين كثيرين مثل احمد سعد وسمية الخشاب".

وأكملت ريهام سعيد "رفعت قضية على ريم البارودي عشان ما فعلته يعتبر سب وقذف في حقي"، مختتمة "محدش شتمني في حياتي، وانا احترم الجميع، وريم البارودي خدت كتير من جمهوري".



