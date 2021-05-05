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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء5/5 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

صدى البلد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين، إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة الابراج   ومتابعة الأبراج والفلك  واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم  الاثنين على الصعيد العاطفي والصحي إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5 مايو اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل


كل شيء يسير أكثر صحة وأفضل في العمل وفي حياتك اللشخصية لكن انتبه للمشاكل الزوجية اليوم  وأنتبه لما يهدد صحتك ويبقيك في قلق دائم.

برج الثور

 

 تشعر أن الشخص الذي تحبه يفرض عليك أشياء لا تحب تطبيقها  وعلى المستوى الصحى لا تيأس أبدًا في مواجهة الانخفاض البطيء في فقدان الوزن

 


 

برج الجوزاء


 يجب أن تخرج من جو العمل وتعطي أحباءك المزيد من الوقت وتعاملهم كما ينبغي و لا تخلق أي صراع وتخرج من أي صراع قد يجهد أعصابك.

برج السرطان

 يتيح لك هذا اليوم التواصل مع الأشخاص الذين فقدت الاتصال بهم أو مع أصدقاء جدد  على الجانب الأخر  كن لطيفاً في طريقة حديثك مع أحبائك وخطط لقضاء أمسية رومانسية معهم و يمكن أن يسبب التورم في القدمين القلق والإزعاج وينتج عن كثرة الوقوف في العمل.

برج الأسد
لا تكره ، أنت طيب ، سامح حبيبك إذا أخطأ بك وابدأ صفحة جديدة معه و لا تشغل نفسك في الصباح لتتجنب الدعوات اليومية للمشي.

 

برج العذراء

 

تعيش أسراراً في حياتك محاطاً ببعض الغموض ، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك وأنت صاحب الأخوة والعزيمة التي لا تلين ، وهذا واضح في نشاطك الرياضي الدائم.

برج الميزان


أنت متقلب المزاج ولا تستطيع التحكم في عواطفك ، لكن الجو يتحدث عن عملية فنية إبداعية تجلب لك نتائج إيجابية للغاية وتجنب الأطعمة الدسمة قدر الإمكان في المساء واستبدلها بالأطعمة الخفيفة والصحية.
 

برج العقرب

 

احذر من الاندفاع وتحقق من نفسك ، يمكنك ارتكاب الأخطاء ، اعتني بوضعك المهني  لا تدع الأمور تسوء على المستوى الصحي ، قدم نفسك لطبيب متخصص في الأكل الصحي
 

برج القوس


تبحث عن حلول لبعض المشاكل الصغيرة و تجنب ممارسة الهوايات غير المريحة مثل المشي والسباحة والركض والعودة إلى ما كنت عليه من قبل.

برج الجدي

 

تواجه شكوكاً في غير محلها وقد يكون من الصعب التعبير عن نفسك مما قد يخلق مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية و تأتي الأحداث لتترك أفكارًا جيدة حول علاقتك العاطفية 

برج الدلو


 عليك أن تجهز نفسك بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض التطورات والاهتزازات الصغيرة من هنا وهناك تنظر حولك وترى أن الكثير من الناس ينزعجون  من صحتهم ويصبحون نشيطين نتيجة ممارسة الرياضة اليومية.

 

برج الحوت

عندما تكون على وشك الدخول في علاقة جدية ، يحدث خلل في علاقتك بامرأة وتأكد من أن مرتبتك ووسادة طبية حتى لا تشعر بعدم الراحة أثناء النوم.

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