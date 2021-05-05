ريهام سعيد: ريم البارودي مش صاحبتي وبتحب الخلافات.. شلت مناخيري 3 مرات.. وبقالي 20 سنة بعمل الخير

حلت الإعلامية ريهام سعيد، ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة “ القاهرة والناس”، وكشفت ريهام سعيد كواليس خلافها مع الفنانة ريم البارودي وزينة، وحياتها الشخصية والمهنية، وفيما يلي أبرز محاور اللقاء :



ريهام سعيد : حلقة صيد الثعالب ليست خطأ مهنيا

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل حلقة صيد الثعالب في برنامجها "صبايا الخير"، والتي أثارت الجدل كثيرا.



ريهام سعيد: لو جوزي فكر يتجوز عليا هأقتله

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي سؤالا لـ الإعلامية ريهام سعيد، قائلة :" ليه الناس ربطت بين كلامك اللي قولتي فيه اللي عايز يتجوز اتنين هو حر والدنيا دوارة، هل كنتي تقصدي الفنانة درة ".



ريهام سعيد: شلت مناخيري 3 مرات لهذا السبب

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن تفاصيل فترة مرضها، قائلة "اتوقفت بعد مرضي بـ 6 أشهر".



بتحب تعمل خلافات كتير.. ريهام سعيد تهاجم هذه الفنانة

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن تفاصيل خلافها مع الفنانة ريم البارودي.



عارفاها كويس.. ريهام سعيد: كتائب مزيفة تهاجمني على السوشيال ميديا.. فيديو

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، سؤال للإعلامية ريهام سعيد قائلة :" ليه السوشيال ميديا واقفة ليكي على الواحدة".



بتركب الترند.. ريهام سعيد تهاجم إنجي وجدان لهذا السبب

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، سؤالا إلى الإعلامية ريهام سعيد قائلة :" سيرتك على لسان إنجي وجدان بتقول إنك تافهة وسطحية وشايفة ان أهم حاجة في الإنسان شكله".



كنت هضربه بالقلم.. ريهام سعيد تهاجم هذا الإعلامي.. فيديو

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، تفاصيل حوارها في برنامجها "صبايا الخير " مع المذيع العراقي نزار الفارس الذي أجرى حوارا مع الفنانة رانيا يوسف والذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل .



ريهام سعيد: ريم البارودي مش صاحبتي ورفعت عليها قضية سب وقذف

كشفت الإعلامية ريهام سعيد كواليس وتفاصيل خلافها مع الفنانة ريم البارودي .

مش بتحبني.. ريهام سعيد : صورت فيديو اعتذار لـ زينة ورفضته

قالت ريهام سعيد ، :" مفيش بيني وبين زينة أي عداء لكنها زعلت إني عملت حلقة غطيت فيها موضوع يخصها والموضوع كان رأي عام وحاولت أصالحها أكثر من مرة وهي فهمت إني بصالحها عشان تتنازل عن القضية اللي رفعاها ضدي".

ريهام سعيد لمنتقديها: بقالي 20 سنة بعمل خير.. ومحدش واقف جنبي

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها تقدم أعمالا خيرية في برامجها منذ أكثر من 20 عاما، مضيفة "بقالي 20 سنة بعمل خير، ومحدش بيعمل لقطة 20 سنة".