رسميًا.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يفشل في تشكيل حكومة جديدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه أطلع الرئيس الإسرائيلي، روفين ريفلين، بأنه فشل في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية، إن مهلة تشكيل الحكومة التي تم منحها لنتنياهو ومدتها 28 يومًا انتهت.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه في حال فشل المكلف الثاني بتشكيل الحكومة فإن الرئيس الإسرائيلي يعيد التكليف إلى الكنيست، الذي عليه إما التوصية المكتوبة بنائب يحظى بدعم 61 نائبًا على الأقل أو الدعوة لانتخابات جديدة.

في المقابل، لم تتمكن أحزاب المعارضة من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة بديلة ويرجح أن تتكثف جهود المعارضة لتشكيل حكومة، حال نقل التكليف إلى لبيد، كما هو مرجح يوم الأربعاء.

من جهة أخرى، لم يحسم رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت موقفه بدعم نتنياهو أو أن يكون جزءًا من حكومة بديلة، يتناوب على رئاستها مع لابيد.