إزاي تريح معدتك وتحافظ على وزنك في رمضان؟.. خبيرة تغذية تجيب

قالت شريفة أبو الفتوح خبيرة تغذية، إن شهر رمضان فرصة لحياة صحية سليمة، مضيفة أن هذا الأمر من السهل تحقيقه في بداية الشهر الكريم للصائمين.

وأضافت أبو الفتوح، في حوارها مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن على الشخص عدم الاستسلام لحالة الأكل بكثرة في شهر رمضان وتناول الحلويات بشكل دائم وكثير، متابعة أنه :"من الممكن تقسيم الأكل على أيام وكل يوم قطعة".





وأكدت خبيرة التغذية، أنه يفضل بداية تناول وجبة الإفطار بشرب الشربة، مستدركة أنه :"بعد بداية تناول الطعام بمدة 20 دقيقة تعطي المعدة للجسم إشارة بالشبع".

فيما كشف الإعلامي شريف عامر، عن عادته الغذائية في أخر شهر رمضان، مؤكدا أن آخر أيام في شهر رمضان الكريم تتكون سفرة الإفطار من طعام مختلف تماما.



وأضاف عامر، في برنامجه يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن :" والدتي عودتنا ناكل كشري في آخر رمضان ، وبنعمل كشري وبيض مسلوق آخر أيام رمضان في بيت أمي، ومع الوقت بقيت أشترط عليها هذا الأمر".



وتابع مقدم برنامج يحدث في مصر، :"أمي بتعمل كده عشان دي عادة مصرية في آخر رمضان لأننا بنكون زهقنا من الأكل، والناس فكرت تأكل حاجة مفيدة في أخر رمضان بس مختلفة شوية".





