تويوتا لاند كروزر تظهر في لقطات تجسسية جديدة.. صور

تعتبر شركة تويوتا اليابانية واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، حيث استطاعت أن تحتل ثقة العديد من عملائها على مدار تاريخها الممتد، و الفضل يرجع إلى التقنيات الفنية المستخدمة في هذا المجال، بالاضافة إلى عناصر التصميم المختلفة، و الانظمة الميكانيكية الخاطة بطرق الدفع، مع وسائل الأمن و السلامة.

و تعد النسخة لاند كروزر من اهم الاصدارات الخاصة بالصانع الياباني، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و قد كشفت الصور التجسسية عن اطلالتها المتوقعة، و التي تضم شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، تميزها الاطلالة اللامعة صاحبة اللون الفضي.

كما تحتوي السيارة على مصابيح أمامية حادة العدسات، بينما ارتكز تويوتا لاند كرورز المتوقعة على عجلات رياضية كبيرة و جنوط معندية قوية، تحمل المفهوم العتاد لهذه النسخة، مع لمسات هندسية اضافية، و عتبات جانبية بارزة، و اقطاب ثنائية تعلوا ناحية السقف.

و تضم أيضا مصابيح جانبية كهربائية، تحتوي على اشارات ضوئية صغيرة الحجم، و مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، أما عن الناحية الخلفية للسيارة فهي لا تختلف كثيرًا عن النسخة الحالية، فهي تضم مصابيح كبيرة الحجم بطريقة طولية الشكل، مع عواكس خلفية تتوسط الصادم الخلفي.

و بحسب التقارير فمن المتوقع أن تأتي النسخة تويوتا لاند كروزر بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3500 سي سي، بالاضفة إلى اصدار اخر هجين، و من المتوقع أيضا ان تحتوي السيارة على مقصورة داخلية مدعومة بأحدث انظمة التحكم و الرفاهية، و التي تضم شاشة عرض ملونة، و نظام صوتي و ترفيهي، و تكييف هواء متعدد المناطق، و مقود حركة متعدد المهام.