الشاي الأخضر وفوائد غير متوقعة لتناول كوب منه يوميًا

فوائد صحية غير متوقعة لتناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا لصحتك فهو يساعد على إنقاص الوزن وقد يحسن وظائف المخ إليك أبرز فوائد تناول كوب من الشاى الأخضر لصحتك يقدمها موقع هيلث لاين

1. تقليل الالتهابات



الشاي الأخضر أكثر من مجرد مشروب مرطب ويحتوي الشاي الأخضر أيضًا على كميات صغيرة من المعادن التي يمكن أن تفيد صحتك.

ويعد الشاي الأخضر مليئاً بمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول الأكثر غنى بالمواد المضادة للأكسدة والتى لها تأثيرات مفيدة متنوعة على الصحة.

2. قد يحسن وظائف المخ



يحتوي الشاي الأخضر على كمية أقل من الكافيين من القهوة ولكنها كافية لإحداث تأثير. كما أنه يحتوي على الحمض الأميني L-theanine ، والذي يمكن أن يعمل على تحسين وظائف المخ.



3. يزيد من حرق الدهون



قد يزيد الشاي الأخضر من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير ، على الرغم من عدم توافق جميع الدراسات.

4. قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان



يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي قد تحمي من السرطان. تظهر دراسات متعددة أن شاربي الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

5 . قد يقلل من رائحة الفم الكريهة



قد يمنع الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر نمو البكتيريا في الفم ، مما يقلل من خطر رائحة الفم الكريهة.



6. قد يساعد في منع مرض السكري من النوع

تظهر بعض الدراسات الخاضعة للرقابة أن الشاي الأخضر قد يسبب انخفاضًا طفيفًا في مستويات السكر في الدم.. قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

7 . الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية



الشاي الأخضر قد يخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ، وكذلك يحمي جزيئات LDL من الأكسدة. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.