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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى مراد فهمي يكشف عن موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي

مصطفى مراد فهمي
مصطفى مراد فهمي

قال مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن تواجده في القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة يعد أمرا طبيعيا.


وأضاف مصطفى مراد فهمي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،  إن ظهوره في الأهلي يعد أمرا طبيعيا، وإن دخوله في الانتخابات ضد محمود الخطيب، كان وقت الانتخابات فقط.


وواصل :" بمجرد انتهاء الانتخابات انتهى كل شئ وعدت لخدمة الأهلي وهذا ماتربينا عليه لأكثر من 50 سنة، ولا اعتقد بترشحي في انتخابات اتحاد الكرة او الأهلي، هناك شباب طموح يستحق الفرصة ووجوه جديدة تظهر على الساحة لكن أنا موجود للمساعدة في أي وقت".


كما تحدث عن استاد الأهلي قائلا :" الفارق بين الحديث عن استاد الأهلي حاليًا وعما سبق هو الموافقات الي حصل عليها مجلس الادارة مؤخرًا، فلابد من مواصفات معينة وارتفاعات معينة، العمل على انشاء الاستاد لابد أن ياخد مجراه"..
وأردف:" أشكرإدارة الأهلي علي بيانه، إنها لافتة جميلة من مجلس الإدارة، لكن الذي يستحق الشكر هو محمود الخطيب ومجلس ادارته لانهم بيحققوا حلم كبير لجماهير النادي الأهلي، مجلس ادارة الاهلي حقق حلم لكل الأهلاوية وان شاء الله يكون الاستاد يليق باسم النادي 

مصطفى مراد فهمي فيفا محمود الخطيب الأهلى أخبار الرياضة

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