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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تقاضي إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

أبو مازن
أبو مازن

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء، بإحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في حي الشيخ جراح بالقدس إلى محكمة الجنايات الدولية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تمت إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

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ورفض أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس عرضا تقدمت به جمعيات استيطانية بالبقاء في منازلهم مؤقتا مقابل الاعتراف بملكية الأرض للجمعيات الاستيطانية.

وأمهلت المحكمة الإسرائيلية العائلات الفلسطينية حتى الخميس للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين.

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