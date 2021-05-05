بعد تأهل السيتي لنهائي التشامبيونزليج .. هل يحصد نجم الجزائر الكرة الذهبية

تأهل فريق مان سيتي إلى نهائي “التشامبيونزليج” بعد تخطي باريس سان جيرمان بثنائية في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وعرف محرز طريق شباك كيلور نافاس، حامي عرين باريس، في مناسبة بلقاء الذهاب، ومناسبتين إياباً ليرفع رصيده من الأهداف في نصف نهائي الأبطال إلى ثلاثة أهداف في موسم واحد.

وبذلك يتساوى محرز مع رونالدو الذي فعلها في 2017 رفقة ريال مدريد، ونيمار الذي فعلها في 2015 مع برشلونة، وتوماس مولر الذي حقق نفس الأرقام في 2013 رفقة بايرن ميونخ، وإيفيكا أوليتش في 2010 وكذلك ريكاردو كاكا في 2007.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أصبح محرز ثاني لاعب يسجل لفريق إنجليزي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري الأبطال، بعد السنغالي ساديو ماني رفقة ليفربول في موسم (2017- 2018).

كما سجل رياض محرز هدفه العاشر في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة.

وأصبح محرز أول لاعب عربي في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ذهاب وإياب نصف نهائي المسابقة القارية.

كما أصبح محرز أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل ثنائية في مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال.

وأصبح محرز ثالث لاعب إفريقي يسجل ثنائية في نصف نهائي دوري الأبطال بعد الإيفواري ديديه دروجبا والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.