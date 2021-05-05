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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأكشن والإثارة

فيلم آل هارون يعود إلى بلاتوهات التصوير بعد عيد الفطر

فيلم آل هارون
فيلم آل هارون

تستأنف أسرة فيلم آل هارون، تصوير مشاهدها من أحداث الفيلم بعد عيد الفطر المبارك، لتنتهي من الأيام الأخيرة المتبقية من أحداث الفيلم الذى ينتمى إلى نوعية الأكشن والإثارة ؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن .

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حرب شوارع.. فيلم جديد بعد الانتهاء من آل هارون

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أسرة فيلم آل هارون تدخل الجيزة لتصوير المشاهد الخارجية

فيلم "آل هارون" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، عبير صبرى، أحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، ومحمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن .

يذكر أن فيلم "آل هارون" أحد أبرز الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا على الساحة الفنية تمهيدا لعرضها قريبا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها .

من ناحية أخرى، بدأ المنتج حسني محمود في التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، إذ أكد منتج "آل هارون" أنه أنهى التعاقدات مع المؤلف "مهاب حسين" والبدء في التحضير لفيلمه الجديد "حرب شوارع"، ولم يعلن عن اسم المخرج للعمل حتى الآن .

كما أن هناك أكثر من مشروع سينمائي من المقرر الاستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير فيلم "آل هارون " .

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