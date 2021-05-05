الكويت تدرس الدمج بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن السلطات الصحية في الكويت تدرس استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلال دمج لقاحين مختلفين، فضلا عن تمديد فترات التطعيم مع إعطاء جرعة منشطة بعد فترة زمنية محددة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادرها، إن هناك دراسة ستنتهي قريبا حول إمكانية منح الجرعة الثانية من لقاح فايزر لمن أخذوا جرعتهم الأولى من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، في حال تأخر وصول دفعات "أسترازينيكا" لمدة أطول من المتوقعة.

وذكرت المصادر أن دمج اللقاحات سيعتمد رسمياً خلال أيام، موضحة أنه من أكثر اللقاحات القابلة للدمج مع أسترازينيكا، لقاحا "فايزر" و"موديرنا".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن هناك دولًا متقدمة في المجال الطبي طبقت دمج اللقاحات في وقت طلبت دول أخرى دمجها حاليا.

وبحسب الصحيفة، تمكنت الكويت من تطعيم نحو 29 % من سكان البلاد خلال الفترة من 27 ديسمبر الماضي وحتى 2 مايو الجاري، بمعدل مليون و367 ألف جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا.