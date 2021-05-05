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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام تشارك جمهورها دعاء ليلة القدر

الفنانة أحلام
الفنانة أحلام

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي متابعيها بصورة تحمل دعاء لهم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وعلقت الشمسي من خلال الصورة بدعاء ليلة القدر :"‏اللهم إنك عفو كريم تُحب العفو فاعفُ عنا".
 

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى. 

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

 

 

 

 

احلام ليلة القدر Instagram التواصل الاجتماعي احلام الشامسي دعاء ليلة القدر

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