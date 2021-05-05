أحلام تشارك جمهورها دعاء ليلة القدر

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي متابعيها بصورة تحمل دعاء لهم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وعلقت الشمسي من خلال الصورة بدعاء ليلة القدر :"‏اللهم إنك عفو كريم تُحب العفو فاعفُ عنا".



وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى.

وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».