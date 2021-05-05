لعبة نيوتن 22 .. تعرف على أبرز الأحداث " صور"

تمكنت الحلقة 22 من مسلسل لعبة نيوتن من تصدر مؤشر البحث جوجل وذلك بعد عرضها بساعات قليلة .

وكانت قد شهدت الحلقة 22 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث،ومنها عدم ذهاب حازم “ محمد ممدوح ” إلى الموعد المتفق عليه لتطليق هنا “ منى زكى ” ، حيث قام بالسفر مع أمينة “ عائشة بن أحمد ” إلى الخارج .

كما بدأت هنا عملها فى مصنع العسل بناءً على طلب بدر “ سيد رجب” ، وبالإضافة إلى عملها مع مؤنس فى السوبر ماركت.

أما والدة هنا فقد توفيت، وقد سافر مؤنس إلى أمريكا، إلا أنه فؤجى أن زوجته الأولى تطلب الطلاق كما جمعته خلال الأحداث علاقة غامضة بامرأة لم يتم الإفصاح عنها .

أبطال مسلسل لعبة نيوتن :

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن، تأيف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.