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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روحاني يلمح إلى نجاح مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا

روحاني
روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده فشلت وسترفع قريبًا.

وأضاف روحاني في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، وبثها التلفزيون الحكومي، أنه "بصفتي رئيس الحكومة أقول للناس إن العقوبات فشلت وسترفع قريبًا إذا اتحدنا جميعًا، لأن الطرف الآخر (الولايات المتحدة) يعلم أنه لا يوجد سبيل آخر سوى الوفاء بالالتزامات والعودة للاتفاق النووي" بحسب وكالة "إرم".

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وفي معرض حديثه عن المفاوضات النووية التي جرت في فيينا قبل عدة أيام بين إيران ومجموعة 4+1، وصف روحاني ما فعله الوفد الإيراني المفاوض بـ"العظيم".

وقال: "إن ما فعله مفاوضونا في مجال العقوبات في فيينا عمل عظيم، وإذا امتثل الطرف الآخر للقانون بشكل كامل، ستنتهي المفاوضات، وسيمضي عملنا والتزاماتنا بالاتفاق في الإطار الصحيح، وسيرى الشعب الإيراني ثمرة مثابرته وصبره ومقاومته في فيينا".

وتابع روحاني الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي فهمت جميعها أنه لا يوجد طريق آخر إلا العودة للاتفاق والالتزام بالقانون وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وسيكون هذا انتصار للحكومة في الأشهر الأخيرة من عمرها“، مضيفًا أن هدف حكومته إلغاء العقوبات والحظر واحتواء كورونا في الأشهر الثلاثة المتبقية.

روحاني ايران الاتفاق النووي فيينا مفاوضات

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