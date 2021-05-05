لجنة المحافظات بالقومى للمرأة تناقش قضية التمكين الاقتصادي للمرأة

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وأكدت الدكتورة سهام جبريل إن الاجتماع ناقش قضية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال دراسة المعوقات والتحديات التى تواجه المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة وسبل حلها .

كما تضمن الاجتماع اقتراح بتنظيم اجتماعات افتراضية مع فروع المجلس بالمحافظات لمناقشة كافة القضايا التى تهم المرأة، وتم مناقشة اقتراح آخر بالتعاون مع قصور الثقافه لنشر الوعي بقضايا المرأة المختلفة، من خلال عروض مسرحية ، وورش رسم للأطفال ، وغيرها من نشاطات قصور الثقافه ، بالإضافة إلى توعية السيدات بأهمية ترشيد استهلاك المياة والغذاء والنفقات، وتوعيتهن بسبل التعامل مع الموارد الطبيعية والطاقة.