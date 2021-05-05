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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع المئات من سلال المواد الغذائية فى 4 محافظات مصرية

مواد غذائية
مواد غذائية

أطلق الهلال الأحمر الإماراتى نشاط خيري جديد بالتعاون مع جمعية الأورمان وتحت إشراف سفارة الإمارات بالقاهرة، يستهدف توزيع سلال مواد غذائية فى أيام شهر رمضان الكريم فى 4 محافظات مصرية هى الفيوم وبنى سويف وقنا والمنوفية.

 

يأتى توزيع الهلال الأحمر الإماراتى لسلال المواد الغذائية فى المحافظات المصرية تماشيا مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة فى دعم أواصر المحبة مع الشعب المصري الحبيب وضمن خطط الهلال الأحمر الرامية إلى إدخال الفرحة والسرور على أكبر عدد من الأسر المستحقة ومحدودي الدخل فى المنطقة العربية .

 

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وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية ترحب بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الإماراتية الرائدة وعلى رأسها الهلال الأحمر الإماراتى،  وأن التعاون فى توزيع المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الفضيل يأتي ضمن خطط تعاون المؤسستين الممتدة لتنفيذ أنشطة خيرية متعددة لصالح شرائح غير القادرين فى أنحاء الجمهورية .

 

وأشار شعبان ، إلى أن توزيع المواد الغذائية يتم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ، وبدعم المحافظين فى محافظاتهم ، وذلك بالقرى الأشد احتياج فى المحافظات المستهدفة .

 

وأوضح أن سلة المواد الغذائية التى يتم توزيعها ، تحتوي الواحدة منها المواد الغذائية الأهم التى تحتاجها الأسرة منها الأرز والسمن والسكر وبقوليات وغيرها من السلع الرئيسية وأن الكرتونة الواحدة تزن 25 كليو جرام .

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