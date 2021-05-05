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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاكمة قاتل جورج فلويد

كوارث قضائية.. لماذا طلب قاتل جورج فلويد إعادة محاكمته؟

قاتل جورج فلويد
قاتل جورج فلويد يطلب إعادة محاكمته

التمس الشرطي الأمريكي السابق، ديريك شوفين، إعادة محاكمته، بعد إدانته الشهر الماضي بقتل جورج فلويد.

وبحسب شبكة بي بي سي الإخبارية،قدّم فريق شوفين القانوني وثائق للمحكمة تزعم إساءة التصرف، من قبل كل من فريق الإدعاء والمحلفين.

وكان شوفين قد أدين بتهمتي القتل، والقتل غير العمد، بعد أشهر من ظهور تسجيلات مصوّرة تظهره يضغط بركبته على رقبة جورج فلويد.

ويواجه شوفين احتمال إدانته بعقوبة تصل إلى 40 عاماً في السجن، وسوف يصدر الحكم الشهر المقبل،ويرى محامو شوفين إن موكلهم لم ينل أى محاكمة عادلة.

وأكد محامي شوفين، ايريك نيلسون، أنّ إجراءات المحاكمة كانت منحازة، بسبب الدعاية السابقة للحكم.

وكتب المحامي في وثائق رفعها للمحكمة أن الدعاية كانت "واسعة الانتشار" قبل المحاكمة وخلالها، ما تسبب "بخلل هيكلي في الإجراءات".

ويزعم نيلسون التماس إعادة المحاكمة  بسبب ارتكاب القاضي لأخطاء، وإساءة التصرف من جانب الإدعاء، وترويع الشهود.

ومن جهته، رفض شوفين تقديم شهادته، مستخدماً حقه بعدم ادانة نفسه من خلال إجاباته.

جدير بالذكر،ان جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاماً قتل، عند القاء القبض عليه بسبب شكوك بشرائه علبة سجائر بعملة مزورة.

وحاول عناصر شرطة مينابولس القاء القبض على الرجل، والتقط مقطع فيديو مصور لشوفين وهو يضغط بركبته على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق، بينما كان فلويد يرجوه بأن يتوقف قائلاً إنه لا يستطيع أن يتنفس،وبعد ذلك فارق فلويد الحياة بعد ساعة من وصول المسعفين الى المكان.

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