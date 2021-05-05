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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

hyundai kona n line

مواصفات هيونداي Kona N الجديدة كليا .. صور

hyundai kona n line
hyundai kona n line

طرحت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية السيارة hyundai kona n line الجديدة كليا خلال فعالية يوم Hyundai N الأولى من نوعها، والتي تمثل استعراضاً رقمياً لعلامتها التجارية N ،السيارة hyundai kona n line أحدث إضافة إلى مجموعة طرازات N التي تتميز بأدائها العالي . 

و قالت هيونداي الكثير عن فلسفة الأداء العالي للعلامة التجارية N، وقدمت الطراز الجديد، مع الإعلان عن آخر المستجدات حول طرازات hyundai kona n line القادمة، واستعرضت تفاصيل إضافية حول توجهاتها بالنسبة للأداء الكهربائي في المستقبل. وتولى توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء مهمة تقديم هذا العرض.

تشهد Hyundai توسعاً ضمن علامة N ، ولكنها أول طراز N لسيارة متعددة الاستخدام SUV. وبفضل المزايا والتفاصيل العديدة، والأداء المتميز والقوي، والمرونة والقدرة على قيادتها على مضمار السباق، فإن سيارة hyundai kona n line تغير المفهوم المنتشر حول سيارات الدفع الرباعي. وسيتولى ألبرت بيرمان، رئيس قسم البحث والتطوير في مجموعة هيونداي موتور، مهمة تقديم سيارة hyundai kona n line الجديدة كلياً.

و ضرح نائب الرئيس ورئيس قسم إدارة العلامة التجارية N وقسم رياضة السيارات في شركة هيونداي موتور تيل وارتنبيرج قائلا : نحن متشوقون إلى أبعد الحدود للكشف عن hyundai kona n line ، سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات التي تستعرض مزايا علامة N ذات الأداء العالي. ومن خلال تنظيم فعالية يوم N، الأولى من نوعها، فإننا نهدف إلى إكمال حكاية علامة N المتميزة، ومشاركة رؤيتنا على هذه المنصة الرقمية بهدف زيادة التواصل مع عشاق علامتنا التجارية N الخاصة بسيارات الاداء العالي .

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