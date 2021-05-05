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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 30 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها على قرية مشتهر دائرة مركز طوخ لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة وتجار المخدرات، حيث أسفرت جهود حملة أمنية بالقليوبية عن ضبط 16 قطعة سلاح نارى وأبيض و30 تاجر مخدرات وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

 

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تلقى اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد مواصلة الجهود الأمنية وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت الحملة عن ضبط  ضبط 11 قطعة سلاح نارى  عبارة عن بندقية آلية و 2 بندقية خرطوش و طبنجة و 7 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين.


وتمكنت الحملة من ضبط  17 قضية مخدرات  ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 30 متهم من بينهم 10 لهم معلومات جنائية وضبط 5 قطع سلاح أبيض  وضبط  متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا، كما تم تنفيذ تنفيذ 7184حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.


من ناحية أخرى ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على عنصر إجرامي هارب من المراقبة على ذمة قضية سرقة بالإكراه ويقوم بالاتجار فى المخدرات ويحوز سلاحا ناريا وذخيرة فى قليوب أحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.


وكانت المعلومات وردت للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية تفيد قيام هارب من المراقبة على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب بالاتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


عرضت المعلومات على اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه ، وبحوزته بندقية خرطوش  ووعدد من الطلقات وكمية من مخدرالهيروين ومبلغ مالى و هاتف محمول  وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للإتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.

اخبار محافظة القليوبية حملة أمنية بالقليوبية السيطرة على حريق أجهزة الأمن فى القليوبية القليوبية

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