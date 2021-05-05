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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شبَّ فى أرض فضاء بموقف شبين القناطر بالقليوبية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بجوار موقف بنها بمدينة شبين القناطر دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأرض فضاء بها مخلفات بحوار موقف بنها بمدينة شبين القناطر واشتعال نخلة بالمنطقة.


وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء وتمكن رجال الحماية المدنية من منع امتداد الحريق للمناطق المجاورة وتمت السيطرة على الحريق وتمت أيضا أعمال التبريد مكان الحريق دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة.


من ناحية اخرى لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في أرض زراعية بقرية أجهور الكبرى في طوخ بمحافظة القليوبية إثر انهيار حفرة عليهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوفاة اثنين وإصابة ثالث في قرية أجهور الكبرى أثناء التنقيب عن الآثار وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية.


وتبين أنه أثناء حفر وتنقيب 3 أشخاص عن الآثار في أرض زراعية جهزوا حفرة بعمق 7 أمتار ما أدى إلى انهيارها عليهم.


وتمكنت القوات من انتشال جثتين ومصاب وتحفظت الأجهزة الأمنية على المكان وتم استدعاء لجنة من الوحدة المحلية بالقرية ومجلس مدينة طوخ لفحص المكان تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية أخرى تمكنت الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل التهم محتويات شقة بالكامل في قرية إمياي دون خسائر في الأرواح.


تلقى مأمور مركز طوخ بلاغا بنشوب حريق بشقة بالدور الأول بناحية قرية إمياي التابعة للوحدة المحلية بالعمار الكبرى.


تم الدفع بسيارتي إطفاء سيارة من العمار الكبرى وسيارة من بلتان وتبين نشوب الحريق فى شقة ملك “م .ر أ” وتمت السيطرة على الحريق الذى التهم محتويات الشقة دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.


و تم التحفظ على مكان الحريق وندب المعمل الجنائى لفحصه ومعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات وتولت النيابة التحقيق.


وتمكنت أجهزة الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق شب فى سياج حديقة بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بسور جنينة بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ حيث تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

اخبار محافظة القليوبية نشوب حريق قوات الحماية المدنية مدير أمن القليوبية القليوبية

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