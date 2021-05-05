لسوء معاملته للمواطنين.. إيقاف موظف بالوحدة المحلية بشلشلمون عن العمل

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً 2663 لسنة 2021 بوقف السيد س. ف. ح. ب. ا من العاملين بالوحدة المحلية بشلشلمون التابعة لرئاسة مركزومدينة منيا القمح عن العمل إحتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الإنتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

جاء ذلك بعد إستقبال واتس آب محافظ الشرقية لعدد من الشكاوى من المواطنين يتضررون فيها من سوء معاملة الموظف المذكور لهم وتعطيله قضاء مصالحهم.

وعلى الفور كلف محافظ الشرقية الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية تشكيل لجان متابعة فورية للوقوف على حقيقة الشكوى وتبين من خلال تقرير لجان المتابعة صحة ما ورد بالشكوى

وبناءا عليه وعلى مأمورية التحقيق رقم ٢٠٢١/١٤٥ تحقيقات المحافظة يصدر المحافظ قراره بوقف الموظف المذكور سالفا عن العمل و ذلك بسبب إهماله و تقصيره في اداء مهام عمله مما عاد بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح ولن يقبل بأي تقصير لموظف في أداء عمله مما يترتب عليه تأخير قضاء مصالح المواطنين و المساس بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

وعلي جانب اخر فقد إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قافلة مبادرة وزارة التنمية المحلية " شباب الخير" والتي تضم 10 سيارات محملة باللحوم والدواجن والمواد والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلي 30 % لتجوب القري والمراكز وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

حرص المحافظ علي تفقد بعض السيارات والسلع المعروضة مشيداً بتنوعها وجودتها وأسعارها الإقتصادية والتي جاءت لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع مثمنا دور وزارة التنمية المحلية وتعاونها الدائم والمستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب لتنفيذ مثل هذه المبادرات النبيلة والتي من شأنها توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوي معيشتهم.

أشاد محافظ الشرقية بمبادرة شباب الخير والتي أطلقها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب لتوفير السلع الغذائية واتاحتها للمواطنين محدودي الدخل بأسعار مخفضة لتخفيف المعاناة علي كاهلهم تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياه كريمة).