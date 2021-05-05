احمِ نفسك.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا في العيد

في الشهور الأخيرة زادت نسب الإصابة بـ فيروس كورونا بشكل ملحوظ في مختلف دول عالم وأصبحنا نعيش في ظل موجة ثالثة للفيروس تتسم بالقوة والشراسة أكثر من الوقت السابق.

وفي إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك والتجمعات العائلية كان لابد من تذكير الجميع بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

كما أن هناك بعض المعتقدات الخاطئة التى يعتقد البعض في أنها تساعد في الوقاية من فيروس كورونا وهى في الحقيقة لا تحمي بل قد تكون سببا في إصابته بالأمراض؛ لذا فلابد من تصحيحها قبل احتفال عيد الفطر وزيادة التجمعات خاصة أن الجوامع الكبرى ستفتح أبوابها لإقامة صلاة العيد.



شدد الدكتور طه عبد الحميد عوض، أستاذ الصدر والحساسية بطب الأزهر، على جميع أفراد المجتمع بعدم التهاون فى الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث أن الالتقاء بالأقارب والتسليم عليهم باليد وعدم مراعاة التباعد الاجتماعى يساهم في زيادة احتمالات الإصابة بالمرض.



الوقاية من فيروس كورونا فى العيد

وإليكم أهم الإجراءات التي تساعد فى الوقاية من فيروس كورونا خلال احتفالات عيد الفطر ، وهى: