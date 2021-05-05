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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة ... ظهور هيونداي سانتا كروز 2022 على أرض الواقع.. صور

صدى البلد

اعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن عملها على السيارة البيك اب الجديدة من طراز سانتا كروز منذ فترة كبيرة ، حيث ظهرت للمرة الاولى عام 2015 فى نسخة اختبارية ، و نالت إعجاب الكثيرين بفضل مظهرها الأنيق وحجمها الصغير وقتها .

ولكن عادة الجدل مرة اخرى على السيارة هيونداي سانتا كروز كموديل 2022 الجديد بعد التقاط عدد من الصور لها بدون أية تمويهات، من قبل المصوريين التجسسين ، وهى تعتبر المرة الأولى التي تظهر فيها البيك آب على أرض الواقع .

واوضح المصورين ان هذه الصور تم التقاطها بالقرب من مصنع HMMA بولاية ألاباما الأمريكية، وهى تعتبر جزء من مجموعة الإنتاج الأولية، حيث سيتم إنتاج سانتا كروز جنباً إلى جنب مع سنتافي وتوسان في المصنع ، ولكن لن تبدأ عمليات تسليم السيارة حتى صيف 2021 .

وظهرت السيارة هيونداي سانتا كروز موديل 2022 ، بطول  4,971 مم فقط، و بنسخة بمحرك توربو في مظهره الإنتاجي النهائي، وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الأسعار الدقيقة وبعض تفاصيلها بعد، إلا أنها تظهر بطلاء أزرق جذاب يُطلق عليه اسم Blue Stone.

و ستتوفر السيارة سانتا كروز موديل 2022 ، بالسوق الأمريكية بخيارين للمحرك، الأول محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر تنفس طبيعي يولد أكثر من 190 حصان، في حين سيتوفر محرك توربو أكثر قوة يولد 275 حصان .

وتأتي جميع الفئات قياسياً للسيارة هيونداي سانتا كروز موديل 2022 ، بدفع كُلي HTRACمن هيونداي، ويتوفر إما ناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات للمحرك ذي التنفس الطبيعي أو ناقل حركة مزدوج القابض للمحرك الأكبر.

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