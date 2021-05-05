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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الطاووس" يحصد نصيب الأسد فى ماراثون رمضان.. والنقاد: صناعه قدموه بإخلاص

مسلسل الطاووس
مسلسل الطاووس

اشتعلت المنافسة بين المسلسلات فى رمضان بشكل كبير لحصد كعكة الأفضل فى الموسم، وكان لمسلسل "الطاووس" نصيب الأسد محققًا نجاحًا كبيرًا وأشاد به النقاد والجمهور.


قالت الناقدة حنان شومان إن المسلسل تعاطف معه الجمهور منذ بداية حلقاته مرورًا بمطالبات وقفه مؤكدة أن المسلسل عرضه محدود على القنوات لكنها تحترم رأى الجمهور الذى اختاره للمنافسة بقوة.

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فيما أكدت الناقدة علا الشافعي أن المسلسل لمس الناس، ويتضمن نوعا مختلفا من الدراما المقدمة كما قدم جميع النجوم أداءً جيدًا، وخاصة الفنانة سهر الصايغ التى تشبه كثير من الفتيات فهي تظهر بدون أى تدخلات تجميلية، وهناك حالة من الإخلاص لتقديم العمل.


بينما قال الناقد زين العابدين أن تقدم مسلسل الطاووس على باقى المسلسلات فى المنافسة "غريب" لكنه يحترم رأى الجمهور مؤكدًا أن العمل بشكل عام جيد جدًا.


يذكر أن مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل الطاووس الناقدة حنان شومان الناقدة علا الشافعي الفنانة سهر الصايغ الناقد زين العابدين

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