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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدية العيد.. محمد رمضان يشوق جمهوره: 7 أيام على أول أغاني الصيف

صدى البلد

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، بأغنيته الجديدة “فيرساتشي بيبي” المقرر نزولها مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي انستجرام.

 

وكتب: “باقي ٧ أيام على أول أغاني الصيف #ڤيرساتشي_بيبي #ثقة_في_الله_نجاح 🤲🏽🔥🔥”

 

ويعرض مسلسل «موسى»  في السباق الرمضاني 2021، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري،هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

 

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

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