الثاني خلال ساعات.. إسرائيل تشن قصفاً جديداً على سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بوقوع عدوان إسرائيلي على إحدى مناطق القنيطرة في جنوب غرب سوريا.

وقالت وكالة "سانا"، إن هناك أنباء عن عدوان لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن التفلزيون السوري مقتل شخص مدني وإصابة 6 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في مدينة اللاذقية غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إسرائيل نفذت هجوما صاروخيا نحو جنوب غرب اللاذقية، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية بالمحافظة.

وأوضحت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لبعض الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عددا منها، بحسب الوكالة الرسمية.

وأكدت أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن "استشهاد مدني وجرح 6 آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".