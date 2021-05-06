طريقة تحضير سلطة الكولسلو بالزبادى

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة تحضير طريقة عمل الكولسلو بالزبادي.

مقادير عمل سلطة الكولسو بالزبادي..

ثمرة متوسطة الحجم من الملفوف المفروم فرمًا خشنًا

2 كوب من لبن الزبادي

1/4 كوب من عصير الليمون الطازج

2 ثمرة كبيرة الحجم من الجزر المبشور

1 ملعقة صغيرة من الملح رشّة من مسحوق الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

1/2 كوب من الذرة المسلوقة أو المعلبة.

طريقة تحضير عمل سلطة الكولسو بالزبادي..

يوضع الملفوف المفروم خشنًا في وعاءٍ عميق وكبير الحجم.

يضاف الجزر المبشور إلى الملفوف، ثم يضاف إليه الثوم البودرة.

تضاف الذرة إلى باقي الخضار وتقلب جيدًا.

يضاف لبن الزبادي إلى وعاء الملفوف ثم يضاف عصير الليمون وتقلب الخضار مع باقي المكونات جيدًا.

يضاف الملح والفلفل الأسود إلى السلطة وتقلب جيدًا حتى يتم الحصول على طبق سلطة متجانس.

يغطى وعاء السلطة بالنايلون الغذائي، ثم يوضع في الثلاجة ويترك لبضع ساعاتٍ قبل التقديم.

تسكب سلطة الكول سلو في طبق التقديم، وتقدم إلى جانب الطبق الرئيسي.