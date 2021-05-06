برهم صالح: العراق استضاف عدة جولات لـ الحوار بين السعودية وإيران

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح يوم الأربعاء، أن العراق استضاف عداً من جولات الحوار بين إيران والمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

وبحسب "رويترز"، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

ولم يفصح الرئيس العراقي برهم صالح عن المزيد من التفاصيل بشأن جولات الحوار بين إيران والسعودية.

وجاءت تصريحات برهم صالح خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة الأبحاث "بيروت إنستيتيوت" وبثت مباشرة على الإنترنت.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطيب زادة، أعلن يوم الإثنين أن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية على أي مستوى، وستشهد دول المنطقة والدولتان نتيجة هذه المحادثات.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه إيران على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وهو ما تعارضه دول الخليج على رأسها السعودية في حال لم تضمن العودة تجحيم الأنشطة الإيرانية التي تهدد المنطقة.