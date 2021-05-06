أول تعليق من مدرب تشيلسي عن التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

عبر الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"هيا إلى اسطنبول ونفعلها، لدينا فرصة لكتابة التاريخ، سنذهب لتحقيق البطولة.. إنجاز عظيم ويجب علينا أن نهنئ جميع عناصر الفريق"

وأضاف:"الوقت مبكر جدا للحديث عن الطريقة التي سنواجه بها السيتي، يمكن أن تكون هناك إصابات أو لاعبين ليسوا في مستواهم، علينا أن ننتظر ونأمل أن نصل اسطنبول بتشكيلة كاملة."

وتابع:"أنا ممتن ومحظوظ أن أحظى بتلك الفرصة، اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا كمدرب لموسمين متتاليين."

ونجح تشيلسي في الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب ستامفورد بريدج، ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وضرب تشيلسي موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيقام على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، يوم 29 من الشهر ذاته.