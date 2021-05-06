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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي: نواجه تحديات إقليمية كالنزاع الإيراني الأمريكي

وزير الخارجية العراقي: نواجه تحديات إقليمية كالنزاع الإيراني الأمريكي

صدى البلد

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء العراقي، إن "التحدي الآخر الذي نواجهه هو الصراعات الإقليمية والتوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".

وفي ندوة صحافية عقدها في روما أمس الأربعاء، قال حسين إن "الصراع بين البلدان المختلفة في المنطقة وبين طهران وواشنطن أثر على الواقع السياسي، الأمني والمجتمعي أحيانا".

وأضاف أنه "مع تغيّر الإدارة الأمريكية رأينا هناك تغييرا في هذا المجال أيضا، حيث بدأ التواصل مع إيران، وبالتالي الحوار والنقاش في فيينا، فضلا عن التواصل والحوار غير المعلن بين إيران والسعودية".

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وأشار إلى أن "العراق لعب دورا في مجال هذه اللقاءات الإقليمية، وذلك لأن هذه الصراعات كانت تؤثر على الواقع السياسي العراقي، ولإدارة الصراع في الداخل كنا نحتاج إدارة الصراع في الخارج".

وتابع: "ما يحدث في العراق يؤثر على المحيط الإقليمي بأسره، لذا فإن تحركنا كان في جزء منه لمصلحة بلدنا، والجزء الآخر لمصلحة المنطقة".

وأردف: "العراق كان في حالة اقتتال مع النفس ومع الآخرين لمدة خمسين سنة".

العراق ايران أمريكا طهران واشنطن

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