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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلق اتفاقية اقتصادية مع أستراليا على خلفية التوترات الأخيرة

الصين تعلق اتفاقية اقتصادية مع أستراليا على خلفية التوترات الأخيرة

صدى البلد

قال المخطط الاقتصادي للدولة في الصين، إن بكين علقت، الخميس، جميع الأنشطة "إلى أجل غير مسمى" في إطار اتفاقية الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا، في أحدث انتكاسة لعلاقات البلدين المتوترة.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في بيان حول القرار: "في الآونة الأخيرة، أطلق بعض مسؤولي حكومة الكومنولث الأسترالية سلسلة من الإجراءات لتعطيل التبادلات والتعاون الطبيعي بين الصين وأستراليا بسبب عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي"، بحسب رويترز.

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وتوترت العلاقات الثنائية بين البلدين في عام 2018 عندما أصبحت أستراليا أول دولة تحظر علنًا عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي من شبكة الجيل الخامس.

وساءت العلاقات العام الماضي عندما دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق مستقل في أصل فيروس كورونا الجديد، مما أدى إلى انتقام تجاري من الصين.

 

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