تزوج بـ صومالية وعانى الاكتئاب|أبرز المحطات فى حياة نجم الكوميديا سمير غانم

رحل عن عالمنا قبل لحظات الفنان الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.



سمير غانم علامة فارقة في الفن المصرى فهو فنان كوميدي من الطراز الأول حيث يمتلك رصيدا ضخما ومتنوعا من الأعمال الفنية ، فمشوار الفني مليئا بالأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية والإذاعية ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سمير غانم .

قصة زواج سمير غانم من صومالية

كشف النجم الكوميدي سمير غانم عن زواجه في شبابه بسيدة صومالية كانت معجبة بفنه، وتحضر جميع مسرحياته.

وقال خلال لقائه في إإحدى الحورات التليفزيونية إنه تزوج بهذه السيدة في بداية مشواره الفني، لمدة عام واحد فقط، مضيفاً أن والدته كانت تحبها، ولكن لم يستمر معها بسبب "النصيب ولاختلاف الطباع"، بحسب تعبيره.

وقال إنه عقد قرانه عليها عندما كان عضواً في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وإن من شجعه على الزواج منها هو صديقه الراحل الضيف أحمد

سبب تعرض سمير غانم لـ الأكتئاب

عانى النجم سمير غانم من الأكتئتب عام 1982 بعدما توفي سيد غانم شقيق سمير ومدير أعماله، مما أدخله في فترة كآبة وقرر من بعد هذه الحادثة تغيير نمط عمله، وكان ذلك سبب انفصال فني بين غانم وبين جورج سيدهم.

أبرز أعمال سمير غانم الفنية

قدم سمير غانم، قرابة الـ300 عمل سينمائي وتليفزيوني، ومن أهمها سينمائيا: "صغيرة على الحب، الهاربان، الرجالة في خطر، استقالة جابر، الراقصة والحانوتي، الكابتن وصل، اقتل مراتي ولك تحياتي، الأغبياء الثلاثة"، أما المسلسلات فمنها مسلسلات: "حكاية ميزو، الأزواج الطيبين، البحث عن السعادة، دعوني أعيش".