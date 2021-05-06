السيسي يؤكد رفض مصر الإضرار بمصالحها المائية.. وتكليف زعيم المعارضة الإسرائيلية بتشكيل الحكومة.. أبرز عناوين الصحف السعودية

وزير الري السوداني: سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديداً لنصف سكان السودان

وزير الخارجية الفرنسي: سنتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة

فيسبوك يمدد تعليق حساب ترامب

الصحة العالمية تعلن إنشاء المركز العالمي للمعلومات الوبائية

أبرزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، واهتمت بزيارة وزير الخارجية الفرنسي المرتقبة اليوم إلى لبنان.

وفي الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان في القاهرة أمس بحضور وزراء ومسؤولين من البلدين، في جلسة مباحثات تطرقت إلى العلاقات الثنائية مع تركيز خاص على قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس السيسي للمبعوث الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة، قضية وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها». وأشار إلى «أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حلحلة تلك الأزمة، وحيوية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر في هذا الإطار.

في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزير الري السوداني ياسر عباس حذر من أن سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديداً لنصف سكان السودان، مؤكدا أن الأزمة الشائكة بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق. وقال في تصريحات أمس الأربعاء إن إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً، مضيفا أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، وأنه عندما نفذ الملء الأول انخفض منسوب المياه.

وأكد أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، واصفا الدعوة للعودة للمفاوضات بنفس المنهج السابق شراء للزمن. كما لفت إلى أن السودان مصر على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين عندما يزور بيروت اليوم الخميس.

وأضاف الوزير على تويتر أن فرنسا ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة. وقال "اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية".

وقالت صحيفة "عاجل" إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث اختتم الأربعاء جولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين في المملكة العربية السعودية و سلطنة عمان، في إطار سعيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار في البلاد.

وبحسب صحيفة "المدينة"، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأربعاء، أن «إيران جارتنا ونحرص على دمجها في الإطار الإقليمي لكننا حريصون على سيادتنا». وقال صالح في قمة «بيروت انستيتيوت»، إن بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات مع إيران.

وتابع «لا يمكن للعراق أن يكون ضعيفا، ولا يمكن أن نغرق في الصراع، وأغلب العراقيين يرغبون بالمضي قدما بمساعدة شركائنا وأصدقائنا في المنطقة من أجل بناء عراق مستقر ومزدهر». كما أكد أن العراق والولايات المتحدة لا يرغبان بوجود عسكري أمريكي دائم في البلاد.

دوليًا، أبرزت صحيفة "سبق" تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار تعليق حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: إن ما تقوم به شركات فيسبوك وتويتر وجوجل "وصمة عار وإحراج لبلدنا".

وقال ترامب في بيان إنه "تم سلب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير لأن اليساريين الراديكاليين يخافون من الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أي حال وبشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى".

وذكرت "الشرق الأوسط" أن الرئيس الإسرائيلي منح زعيم المعارضة يائير لابيد تفويضا لتشكيل الحكومة المقبلة بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وقال ريفلين في خطاب رسمي من مقر الرئاسة في القدس الغربية «تحدثت مع يائير لابيد وأخبرته أنني منحته التفويض مدة 28 يوما لتشكيل الحكومة».

وبحسب "الرياض"، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم اليوم إنشاء المركز العالمي للمعلومات الوبائية بالعاصمة الألمانية برلين، بهدف توسيع وتعزيز قدرات منظمة الصحة العالمية وبلدان العالم في الاستعداد والاستجابة لمخاطر الأوبئة والجوائح .

وأوضح الدكتور ادهانوم أنه سيعمل كمحور عالمي ومنصة تتفاعل مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين من جميع أنحاء العالم.