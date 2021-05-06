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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيار 21 بـ 776 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

اسعار الذهب
اسعار الذهب

عرض برنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سى” تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب اليوم الخميس، في جميع محافظات مصر.

 

وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24  نحو 887 جنيها.


وبلغ أعلى سعر لجرام 21 نحو 776 جنيها.


بينما وصل سعر الجرام من عيار 18  إلى نحو 665 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 517 جنيها.


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها، وأوقية الذهب نحو 27.6 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 886.9 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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عيار 21 بـ 776 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

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