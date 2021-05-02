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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنون المعدن الأصفر.. ماذا حدث لـ أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

أسعار الذهب- صورة
أسعار الذهب- صورة أرشيفية

استقرت سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاحد  2-5- 2021، لليوم الثالث على التوالي بعد أن ارتفعت جنيهين الخميس، عقب تراجعه الاربعاء  بنحو 7 جنيهات على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بـ محلات الصاغة.

وسجل سعر الذهب يوم الثلاثاء الماضي تراجعا بنحو 4 جنيهات بعد أن ارتفع يوم الاثنين الماضي 7 جنيهات.

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سعر الذهب اليوم الاحد
وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب  888جنيها.
وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا 777  جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الوسطى بين أعيرة الذهب إلى نحو 666 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة 517 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6208 جنيها.

وتختلف  أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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