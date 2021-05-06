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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صور مرعبة لتفاقم الكارثة الوبائية لفيروس كورونا في الهند .. شاهد

كورونا
كورونا

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد صوراً مرعبة لتداعيات الكارثة الوبائية التي تضرب الهند..

تسونامي كورونا الذي يجتاح حالياً مناطق عديدة في الهند، وضع المؤسسات الصحية في البلاد على شفير هاوية، إذ إن المشافي لم يعد باستطاعتها استقبال المزيد من المصابين بالفيروس، كما أن تلك المشافي باتت عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمصابين الذين تمّ استقبالهم سابقاً.

وتعد أوتار براديش إحدى الولايات الهندية الأشد تضرراً بالوباء، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، إذ يقطنها أكثر من 220 مليون شخص، وتجري نحو 184 ألف فحص لكل مليون شخص، هذا فيما تشهد الولاية هذا الأسبوع إغلاقاً كاملاً لمدة خمسة أيام.

 

 

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