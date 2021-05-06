الهند تسجل حصيلة قياسية في وفيات كورونا

الهند تسجيل حصيلة قياسية في وفيات كورونا

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، تسجيل رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات بفيروس كورونا بواقع 3980 حالة و412262 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بوفيات كورونا في الهند، بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز 20 مليونا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم من الإصابات بعد الولايات المتحدة، بحسب رويترز.

وفي الأثناء، تواجه الحكومة الهندية مطالب بفرض إغلاق صارم لكبح كورونا ومن أجل إبطاء الارتفاع المدمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما ستقرر محكمة في نيودلهي، أمس الأربعاء ما إذا كانت ستعاقب المسؤولين لفشلهم في التعامل مع أزمة إمدادات الأكسجين التي استمرت أسبوعين في المستشفيات المنهكة